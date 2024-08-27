Deep state. Россияне оценили теории заговора против Дональда Трампа

На вопрос о том, слышали ли респонденты о покушении на Дональда Трампа на митинге 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания, три четверти опрошенных (76%) ответили, что следили за темой, 22% — что-то слышали о событии. Лишь 1% участников опроса заявили, что впервые слышат о данном событии. При этом 7 из 10 читателей отрицательно оценили работу спецслужб и полиции во время митинга: 46% оценили действия правоохранителей определенно отрицательно, 26% — скорее отрицательно, чем положительно. Противоположного мнения придерживается каждый десятый участник опроса. Не определились с оценкой или затруднились с ответом около 20%.