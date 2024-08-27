Deep state. Россияне оценили теории заговора против Дональда Трампа

На вопрос о том, слышали ли респонденты о покушении на Дональда Трампа на митинге 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания, три четверти опрошенных (76%) ответили, что следили за темой, 22% — что-то слышали о событии. Лишь 1% участников опроса заявили, что впервые слышат о данном событии. При этом 7 из 10 читателей отрицательно оценили работу спецслужб и полиции во время митинга: 46% оценили действия правоохранителей определенно отрицательно, 26% — скорее отрицательно, чем положительно. Противоположного мнения придерживается каждый десятый участник опроса. Не определились с оценкой или затруднились с ответом около 20%.
По мнению более половины опрошенных, шансы Трампа на победу в выборах после покушения определенно возрастут (31%) или скорее возрастут (31%). Около 10% наоборот считают, что вероятность экс-президента на победу в предвыборной гонке определенно не вырастет (5%) или скорее не вырастет, чем вырастет (6%). Затруднились с ответом примерно четверть респондентов.
Для данного вопроса была доступна возможность выбора нескольких вариантов ответа.
Около половины участников опроса (49%) уверены, что победа в предстоящих выборах достанется Дональду Трампу, треть опрошенных считает (29%), что в предвыборной гонке победит Камала Харрис, а 17% затруднились с ответом. При этом если бы респондентам была предоставлена возможность проголосовать на американских выборах, то:
42% россиян отдали бы голос Дональду Трампу, 25% проголосовали бы за Роберта Кеннеди-младшего (опрос проводился до выступления Кеннеди-младшего в поддержку кандидатуры Трампа), 6% — за Камалу Харрис, а 9% выбрали бы другого кандидата. 19% затруднились с ответом на вопрос о поддержке того или иного кандидата на пост президента США.
Более половины опрошенных уверены, что в США существует угроза для передачи власти мирным путем: 36% считают, что угроза определенно существует, а 26% уверены, что она скорее существует, чем нет. Около трети респондентов придерживаются противоположного мнения: 14% заявили, что угрозы определенно нет, а 16% — что ее скорее нет.