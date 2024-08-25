Филиппо обвинил Париж в тирании из-за задержания Дурова

«Это очень серьезно, Франция показала миру свою тираническую сущность. Образ цензуры. Цензурный Акт о цифровых услугах ЕС (DSA) подталкивает ко все более жестоким репрессиям в отношении свободы слова во Франции», — считает политик. «Я задаюсь вопросом, могут ли таким же образом задержать и бросить в тюрьму [владельца X (ранее Twitter)] Илона Маска, если он приедет во Францию?» — добавил он.