Медведев заявил о просчете Дурова в решении стать «человеком мира»

Медведев вспомнил, как беседовал с Дуровым, отказывавшимся сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям и в итоге уехавшим из России. «Хотел быть человеком мира, который отлично живет без Родины. Ubi bene ibi patria (лат. “Там родина, где хорошо” — прим. ТАСС)», — напомнил политик о мотивах предпринимателя.
«Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский, и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови, — указал Медведев. — Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают».