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Медведев заявил о просчете Дурова в решении стать «человеком мира»

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Задержанный во Франции основатель Telegram Павел Дуров совершил фатальную ошибку, уехав из России, чтобы стать «человеком мира». Такое мнение выразил в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отметив, что для Запада предприниматель все равно остается «опасным русским».

Источник: РИА "Новости"

Медведев вспомнил, как беседовал с Дуровым, отказывавшимся сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям и в итоге уехавшим из России. «Хотел быть человеком мира, который отлично живет без Родины. Ubi bene ibi patria (лат. “Там родина, где хорошо” — прим. ТАСС)», — напомнил политик о мотивах предпринимателя.

«Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский, и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови, — указал Медведев. — Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают».

Медведев Дмитрий