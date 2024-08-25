Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова во Франции

«Совершенно очевидно, что истинной причиной ареста Павла Дурова является попытка закрыть Telegram — интернет-площадку, где можно узнать правду о происходящих событиях в мире», — написала Москалькова.
Федеральный омбудсмен отметила, что арест Дурова вызывает протест у всех, кто стремится к свободе слова и построению многополярного мира.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.