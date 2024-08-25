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РФ направила ноту в МИД Франции с требованием консульского доступа к Дурову

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Париже направило в МИД Франции ноту с требованием о предоставлении консульского доступа к задержанному сооснователю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

Источник: РИА "Новости"

«Наше посольство в Париже тут же незамедлительно по получении этой информации связалось с местной стороной, направив ноту в МИД Франции с требованием о предоставлении доступа», — сказала она.

«Проблема в том, что есть французское гражданство у Павла Дурова. Соответственно, для Парижа, для Франции он в первую очередь является гражданином их страны», — отметила дипломат.

В пресс-службе посольства РФ в Париже сообщили, что диппредставительство потребовало от французских властей обеспечить соблюдение прав Дурова, однако пока Париж уклоняется от взаимодействия по этому вопросу.

Захарова Мария