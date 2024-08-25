РФ направила ноту в МИД Франции с требованием консульского доступа к Дурову

«Наше посольство в Париже тут же незамедлительно по получении этой информации связалось с местной стороной, направив ноту в МИД Франции с требованием о предоставлении доступа», — сказала она.
«Проблема в том, что есть французское гражданство у Павла Дурова. Соответственно, для Парижа, для Франции он в первую очередь является гражданином их страны», — отметила дипломат.
В пресс-службе посольства РФ в Париже сообщили, что диппредставительство потребовало от французских властей обеспечить соблюдение прав Дурова, однако пока Париж уклоняется от взаимодействия по этому вопросу.