Путин заслушал доклады командиров о выполнении боевых задач в приграничье

В ночь на 10 августа в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о введении режима контртеррористической операции (КТО) на территории Брянской, Белгородской и Курской областей. В ведомстве подчеркнули, что причиной такого решения стали атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области.