В Башкирии планируют расширить границы города Салавата

На осенней сессии депутаты парламента Башкирии намерены рассмотреть вопрос расширения территории города Салават. Об этом сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев.
По его словам, сегодня муниципалитет оказался «зажатым со всех сторон». А отсутствие свободной земли сдерживает его развитие и не дает полноценно реализовать потенциал.
Спикер регионального парламента отметил, что Салават для региона является стратегически важной территорией, где расположены ключевые не только для республики, но и страны предприятия.
— Решая одни проблемы, мы не должны взамен создавать множество новых, — отметил Константин Толкачев. — При определении новой границы будут учитываться мнение жителей города, география местности, а также вопросы экономики, экологии, инфраструктуры и интересы соседних муниципалитетов, а главное — республики в целом.
Спикер парламента добавил, что такие изменения утверждаются на законодательном уровне и этот вопрос требуется проработать детально.
— Мы не намерены торопиться с решением, но и затягивать тоже, — подчеркнул Константин Толкачев. — В период осенней сессии вместе с заинтересованными ведомствами начнем выработку оптимального решения.
В мае прошлого года депутаты Курултая приняли закон, согласно которому территорию города Ишимбая увеличили на 262 гектара. Взамен от Ишимбая в пользу Салавата и Байгузинского сельсовета перешло 22 га.
— Границы утверждены, учитывая фактическое устройство и перспективы развития территорий, — отметили в республиканском парламенте.