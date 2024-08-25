Сноуден счел задержание Дурова «захватом заложника» для Макрона

Основателя Telegram задержали поздно вечером 24 августа после приземления его самолета в аэропорту Парижа, он прилетел во Францию из Азербайджана. По данным AFP, Дуров планировал провести в столице Франции всего один вечер. На выходе из самолета его задержали силовики. Претензии к Дурову связаны с политикой модерации в Telegram — власти Франции считают, что администрация мессенджера недостаточно боролась со злоумышленниками, использующими площадку. Из-за этого Дурову грозят обвинения в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству».