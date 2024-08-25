Сноуден счел задержание Дурова «захватом заложника» для Макрона

Экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден прокомментировал задержание Павла Дурова в Париже. Он назвал случившееся посягательством на свободу слова.
Основателя Telegram задержали поздно вечером 24 августа после приземления его самолета в аэропорту Парижа, он прилетел во Францию из Азербайджана. По данным AFP, Дуров планировал провести в столице Франции всего один вечер. На выходе из самолета его задержали силовики. Претензии к Дурову связаны с политикой модерации в Telegram — власти Франции считают, что администрация мессенджера недостаточно боролась со злоумышленниками, использующими площадку. Из-за этого Дурову грозят обвинения в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству».
Претензии к Дурову связаны с политикой модерации в Telegram — власти Франции считают, что администрация мессенджера недостаточно боролась со злоумышленниками, использующими площадку. Из-за этого Дурову могут предъявить обвинения в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству». Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.
В поддержку Дурова выступили как в России, так и за границей. У посольства Франции в России люди оставляют на кустах бумажные самолетики — они повторяют логотип Telegram и были символом поддержки мессенджера в период его блокировки в России. Владелец X Илон Маск, комментируя ситуацию, допустил, что вслед за Telegram подобная ситуация может коснуться и его соцсети.