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«Хезболла» объяснила, почему отложила ответный удар по Израилю

БЕЙРУТ, 25 авг — РИА Новости. Удар движения «Хезболлах» в ответ на убийство командира движения Фуада Шукра в южном пригороде Бейрута в начале июля был отложен с целью дать надежду переговорам о перемирии в секторе Газа, заявил генеральный секретарь ливанского движения «Хезболлах» Хасан Насрулла выступая в прямом эфире телеканала «Аль-Манар».

Источник: © РИА Новости

«Ответ “Хезболлах” на убийство Фуада Шукра откладывался с целью дать шанс на успех в переговорах о прекращении огня в Секторе Газа», — сказал Насрулла.

Второй причиной, по словам лидера движения, стала полная максимальная мобилизация Израиля и США. «Но ожидание ответа было частью наказания для врага», — добавил он.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям «Хезболлах» и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия «Хезболлах». По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный.

Массированный удар «Хезболлах» стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.