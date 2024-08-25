«Хезболла» объяснила, почему отложила ответный удар по Израилю

«Ответ “Хезболлах” на убийство Фуада Шукра откладывался с целью дать шанс на успех в переговорах о прекращении огня в Секторе Газа», — сказал Насрулла.
Второй причиной, по словам лидера движения, стала полная максимальная мобилизация Израиля и США. «Но ожидание ответа было частью наказания для врага», — добавил он.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям «Хезболлах» и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия «Хезболлах». По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный.
Массированный удар «Хезболлах» стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.