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Эрдоган поблагодарил Россию и Азербайджан за помощь в борьбе с пожарами

СТАМБУЛ, 25 авг — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил в воскресенье Россию и Азербайджан за предоставленные самолеты-амфибии Бе-200, вносящие весомый вклад в борьбу с охватившими страну лесными пожарами.

Источник: Пресс-служба Президента России

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы лично встречал в начале августа направленный Москвой самолет, он останется в Турции до конца октября.

«Выражаю искреннюю благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Он направил в нашу страну самолет-амфибию (Бе-200 — ред.), оказав весомую поддержку нам в борьбе с лесными пожарами… Также благодарю президента РФ Владимира Путина, предоставившего нам самолет-амфибию, как и в прошлом году. Благодаря этим двум самолетам мы смогли с легкостью потушить пожары», — сказал Эрдоган, выступая после заседания кабмина.

Кабмин впервые за 23 года провел заседание в городке Ахлат на востоке Турции.

Президент призвал граждан Турции внимательно отнестись к проблеме лесных пожаров на фоне жары в стране, отметив, что причиной 90% пожаров является человеческий фактор. По словам Эрдогана, Турция одна из двух стран в мире, где для тушения пожаров задействованы БПЛА, всего же для этой цели используются 27 самолетов и 105 вертолетов. Турецкий лидер также пожурил оппозицию, некоторые представители которой используют тему борьбы с лесными пожарами в политических целях.

Бе-200 помогали тушить пожары в Турции и в прошлые годы — так, в 2023 году Эрдоган поблагодарил Путина за два самолета-амфибии, принимавших участие в тушении лесных пожаров.