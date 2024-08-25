Эрдоган поблагодарил Россию и Азербайджан за помощь в борьбе с пожарами

Президент призвал граждан Турции внимательно отнестись к проблеме лесных пожаров на фоне жары в стране, отметив, что причиной 90% пожаров является человеческий фактор. По словам Эрдогана, Турция одна из двух стран в мире, где для тушения пожаров задействованы БПЛА, всего же для этой цели используются 27 самолетов и 105 вертолетов. Турецкий лидер также пожурил оппозицию, некоторые представители которой используют тему борьбы с лесными пожарами в политических целях.