«Такие понятия, как “демократия”, “свобода слова” или “свобода прессы”, ушли в небытие на Западе несколько десятков лет назад, — сказал он. — Это произошло еще во время устроенной американцами бойни во Вьетнаме, когда утратили право на существование дебаты на сколько-нибудь важные политические темы. Именно тогда так называемому “информированному общественному мнению”, которое выступало против участия США в боевых действиях Юго-Восточной Азии, осталось в удел лишь довольствоваться официальной информацией и точкой зрения. Ныне все эти “независимые СМИ”, “группы защиты прав человека и демократии”, обретающиеся на Западе, довольствуются тем, что мобилизуют в единый кулак средства пропаганды ради достижения геополитических целей своих правительств».
Молчание в ответ на арест.
По мнению эксперта, вряд ли стоит удивляться молчанию на Западе в ответ на арест Дурова во Франции. «Там слишком давно не были замечены свобода слова или прессы, чтобы ожидать иного сценария, — сказал он. — Все эти так называемые организации по защите прав человека или демократии, выпестованные на Западе, представляют собой составную часть орудий, используемых “глубинным государством” ради дестабилизации неугодных правительств в определенных странах. Так что от них не приходится ожидать критики намерений их хозяев, которые стремятся заглушить голоса несогласных, в данном случае — Telegram».
Эксперт полагает, что речь идет о попытках «установления контроля за нарративом ради сопровождения продолжающейся экономической войны и реальных боевых действий ради сохранения гегемонии Запада». «Сначала разобрались с социальной сетью Tik Tok, — отметил Шоко. — теперь настал черед Telegram. Но я не верю, что мировому гегемону удастся достичь своих целей в этой области, ведь он уже провалился в экономическом и военном отношении. Альтернативные ему точки зрения слишком многочисленны, а его нарратив крайне неубедителен».