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В Зимбабве прокомментировали арест Дурова

ХАРАРЕ, 25 августа. /Корр. ТАСС Павел Мыльцев/. Задержание сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции отражает стремление Запада собрать воедино медиаресурсы для обеспечения реализации своих геополитических целей. Об этом заявил корреспонденту ТАСС главный редактор информационного агентства Зимбабве «Новая Зиана» Рангарираи Шоко.

Источник: AP 2023

«Такие понятия, как “демократия”, “свобода слова” или “свобода прессы”, ушли в небытие на Западе несколько десятков лет назад, — сказал он. — Это произошло еще во время устроенной американцами бойни во Вьетнаме, когда утратили право на существование дебаты на сколько-нибудь важные политические темы. Именно тогда так называемому “информированному общественному мнению”, которое выступало против участия США в боевых действиях Юго-Восточной Азии, осталось в удел лишь довольствоваться официальной информацией и точкой зрения. Ныне все эти “независимые СМИ”, “группы защиты прав человека и демократии”, обретающиеся на Западе, довольствуются тем, что мобилизуют в единый кулак средства пропаганды ради достижения геополитических целей своих правительств».

Молчание в ответ на арест.

По мнению эксперта, вряд ли стоит удивляться молчанию на Западе в ответ на арест Дурова во Франции. «Там слишком давно не были замечены свобода слова или прессы, чтобы ожидать иного сценария, — сказал он. — Все эти так называемые организации по защите прав человека или демократии, выпестованные на Западе, представляют собой составную часть орудий, используемых “глубинным государством” ради дестабилизации неугодных правительств в определенных странах. Так что от них не приходится ожидать критики намерений их хозяев, которые стремятся заглушить голоса несогласных, в данном случае — Telegram».

Эксперт полагает, что речь идет о попытках «установления контроля за нарративом ради сопровождения продолжающейся экономической войны и реальных боевых действий ради сохранения гегемонии Запада». «Сначала разобрались с социальной сетью Tik Tok, — отметил Шоко. — теперь настал черед Telegram. Но я не верю, что мировому гегемону удастся достичь своих целей в этой области, ведь он уже провалился в экономическом и военном отношении. Альтернативные ему точки зрения слишком многочисленны, а его нарратив крайне неубедителен».

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