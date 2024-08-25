В Зимбабве прокомментировали арест Дурова

«Такие понятия, как “демократия”, “свобода слова” или “свобода прессы”, ушли в небытие на Западе несколько десятков лет назад, — сказал он. — Это произошло еще во время устроенной американцами бойни во Вьетнаме, когда утратили право на существование дебаты на сколько-нибудь важные политические темы. Именно тогда так называемому “информированному общественному мнению”, которое выступало против участия США в боевых действиях Юго-Восточной Азии, осталось в удел лишь довольствоваться официальной информацией и точкой зрения. Ныне все эти “независимые СМИ”, “группы защиты прав человека и демократии”, обретающиеся на Западе, довольствуются тем, что мобилизуют в единый кулак средства пропаганды ради достижения геополитических целей своих правительств».