Украина потребовала от Белоруссии отвести войска от границы

Белорусский лидер назвал это провокацией, отметив, что без ответа она не останется. В свою очередь, госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович заявил, что Минск в августе выявил шесть случаев разведки своей территории квадрокоптерами ВСУ. В связи с этим Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.