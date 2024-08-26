Адаму Кадырову вручили высшую награду Чеченской Республики

«Искренне поздравляю начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР дорогого брата Адама Кадырова с вручением ему высшей награды ЧР — ордена Кадырова! Это заслуженное признание его высоких нравственных качеств и преданности делу», — написал он в Telegram-канале.
Он назвал сына главы Чечни истинным патриотом Родины, который достойно представляет свой славный род. «Пусть эта высокая награда станет символом его преданности и постоянного стремления к высоким целям», — добавил он.
С ноября 2023 года Адам Кадыров является начальником службы безопасности главы Чеченской Республики. Кроме того, он курирует батальон имени Шейха Мансура в составе Минобороны РФ и батальон имени Байсангура Беноевского в составе Росгвардии.
В начале октября ему также было присвоено звание Героя Чеченской Республики. Среди других наград Адама Кадырова: высший орден парламента республики «Даймехкан Сий», орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», орден «Дуслык», орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».