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Адаму Кадырову вручили высшую награду Чеченской Республики

ГРОЗНЫЙ, 25 августа. /ТАСС/. Высшую награду Чеченской Республики — орден Кадырова — вручили начальнику отдела обеспечения безопасности главы региона Адаму Кадырову. Об этом сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Источник: соцсети

«Искренне поздравляю начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР дорогого брата Адама Кадырова с вручением ему высшей награды ЧР — ордена Кадырова! Это заслуженное признание его высоких нравственных качеств и преданности делу», — написал он в Telegram-канале.

Он назвал сына главы Чечни истинным патриотом Родины, который достойно представляет свой славный род. «Пусть эта высокая награда станет символом его преданности и постоянного стремления к высоким целям», — добавил он.

С ноября 2023 года Адам Кадыров является начальником службы безопасности главы Чеченской Республики. Кроме того, он курирует батальон имени Шейха Мансура в составе Минобороны РФ и батальон имени Байсангура Беноевского в составе Росгвардии.

В начале октября ему также было присвоено звание Героя Чеченской Республики. Среди других наград Адама Кадырова: высший орден парламента республики «Даймехкан Сий», орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», орден «Дуслык», орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».

Кадыров Рамзан