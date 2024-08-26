Алаудинов сообщил о мощном продвижении войск на Донецком направлении

«Если говорить о других направлениях, то есть это Донецкое направление, то там мы тоже фиксируем очень мощное продвижение наших войск. Все эти дни хорошо продвигаются все наши подразделения… Мы можем констатировать тот факт, что по всей линии боевого соприкосновения сегодня доминирует уже Россия», — сказал он в видео, опубликованном в его Telegram-канале.