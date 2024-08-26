Симоньян об аресте Дурова: Его закрыли, чтобы забрать ключи от Telegram

Между тем, по данным экспертов, рисков в связи с арестом Дурова для существования и развития мессенджера нет. Кроме того, забрать ключи у Дурова и скачать переписку совершенно невозможно. Дело в том, что переписки хранятся в облачных хранилищах по всему миру, их не меньше десятка, а вся информация шифруется.