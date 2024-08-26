Симоньян об аресте Дурова: Его закрыли, чтобы забрать ключи от Telegram

Основателя Telegram Павла Дурова задержали, чтобы забрать у него ключи шифрования мессенджера. Такое мнение выразила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Его закрыли, чтобы забрать ключи», — написала она в своем Telegram-канале. При этом Симоньян полагает, что Дуров их отдаст.
Главред также посоветовала тем, что привык использовать Telegram для «чувствительных» разговоров и переписок, удалить сообщения.
Между тем, по данным экспертов, рисков в связи с арестом Дурова для существования и развития мессенджера нет. Кроме того, забрать ключи у Дурова и скачать переписку совершенно невозможно. Дело в том, что переписки хранятся в облачных хранилищах по всему миру, их не меньше десятка, а вся информация шифруется.
Напомним, Павел Дуров был задержан во Франции в субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже. По предварительным данным, от Дурова хотят получить доступ к зашифрованной переписке по террористическим делам. Ордер могли выдать из-за того, что миллиардер не сотрудничал с силовиками.
Сейчас владелец Telegram помещен под стражу и в ближайшее время может предстать перед судьей, который определит его дальнейшую судьбу.
Посольство РФ во Франции потребовало от местных властей разъяснить обоснования задержания Дурова. Однако французская сторона не торопится откликнуться и «всячески уклоняется от взаимодействия по этому вопросу».