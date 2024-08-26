Сыгравший капитана Кирка в «Звездном пути» актер поддержал арест Дурова

Ранее французские СМИ со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщали, что Дурову вечером в воскресенье продлили срок содержания под стражей.
«Сегодня во Франции арестовали гендиректора Telegram за неспособность вести модерацию платформы. Хорошо. Они (сотрудники Telegram — ред.) ничего не делают, чтобы предотвратить мошенничество и аферы. Я устал от мошенников, которые используют эту платформу, чтобы выдавать себя за меня», — написал актер в соцсети X.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
В свою очередь посольство РФ по Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.