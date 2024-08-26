Сыгравший капитана Кирка в «Звездном пути» актер поддержал арест Дурова

«Сегодня во Франции арестовали гендиректора Telegram за неспособность вести модерацию платформы. Хорошо. Они (сотрудники Telegram — ред.) ничего не делают, чтобы предотвратить мошенничество и аферы. Я устал от мошенников, которые используют эту платформу, чтобы выдавать себя за меня», — написал актер в соцсети X.