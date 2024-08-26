AFP: Суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей

Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном самолете из Азербайджана. Вместе с ним были женщина и телохранитель. Позже СМИ сообщили, что Дуров помещен под арест.