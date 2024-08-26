AFP: Суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей

Французские судебные власти продлили срок содержания под стражей сооснователю Telegram Павлу Дурову. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство France-Presse.
Отмечается, что первоначальный период содержания под стражей для допроса может длиться до 96 часов.
После этого судья может освободить Дурова или выдвинуть обвинения против него с заключением под арест.
Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном самолете из Азербайджана. Вместе с ним были женщина и телохранитель. Позже СМИ сообщили, что Дуров помещен под арест.
Основателю мессенджера Telegram грозит 20 лет лишения свободы. Французские власти решили предъявить Дурову обвинения по целому ряду статей, а непосредственным поводом для этого, по данным СМИ, стал отказ Дурова сотрудничать с местными силовиками.
Telegram соблюдает законы Европейского союза, включая Закон о цифровых услугах, а модерация соответствует стандартам отрасли и постоянно совершенствуется, говорится в заявлении команды мессенджера. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею, подчеркивается в публикации.