Telegraph связал будущее Сырского с итогами операции в Курской области

По словам одного из солдат, с которым побеседовало издание, среди военных Сырский был известен «как очень консервативный, прямолинейный парень», но после начала операции в Курской области это мнение у большинства изменилось. «Удивительно, как ему удалось скрыть подготовку от СМИ и телеграм-каналов», — сказал он.