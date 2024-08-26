Рассмотрение кассационной жалобы Фургала отложили

Второе уголовное производство в отношении Фургала и еще десяти лиц было открыто в 2021 году. Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной предпринимательской деятельности, хищении денежных средств путем мошенничества. Уголовные дела связаны с хищением активов МСП Банка в сумме более 2 млрд рублей. Дела объединили в одно производство, которым занимается Бабушкинский суд Москвы. Фургал не признает вину по всем уголовным делам.