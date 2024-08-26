Рассмотрение кассационной жалобы Фургала отложили

Первый кассационный суд в Саратове объявил перерыв в рассмотрении жалобы экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 6 сентября, передает корреспондент ТАСС (16+) из зала суда, сообщает ИА AmurMedia.
«Суд определил объявить перерыв в заседании до 6 сентября 2024 года, до 10:00», — сказала председательствующий судья Оксана Кузьмина.
Суд также рассматривает кассационные жалобы предпринимателя Андрея Палея и экс-инспектора службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марата Кадырова. Осужденные участвовали в заседании по конференц-связи: Фургал — из СИЗО № 2 «Лефортово» в Москве, Палей и Кадыров — из колоний в Хабаровском крае. Перерыв в заседании был объявлен в связи с поздним временем у последних.
В ходе заседания судебная коллегия удовлетворила ходатайство Фургала о предоставлении ему возможности пообщаться с адвокатами. Второе его ходатайство о непосредственном участии в заседании в Саратове было отклонено.
10 февраля 2023 года на основании вердикта присяжных заседателей Фургал был приговорен Люберецким городским судом Подмосковья к 22 годам колонии строгого режима за организацию покушений на убийства предпринимателей.
Других фигурантов дела — бывшего помощника экс-губернатора Андрея Карепова, предпринимателя Андрея Палея и экс-инспектора службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марата Кадырова — суд приговорил к 21, 17 и 9,5 года колонии соответственно.
Второе уголовное производство в отношении Фургала и еще десяти лиц было открыто в 2021 году. Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной предпринимательской деятельности, хищении денежных средств путем мошенничества. Уголовные дела связаны с хищением активов МСП Банка в сумме более 2 млрд рублей. Дела объединили в одно производство, которым занимается Бабушкинский суд Москвы. Фургал не признает вину по всем уголовным делам.