Степашин заявил, что России и США «придется» говорить об Украине

В июне Путин озвучил предложения для запуска мирного процесса, которые включают полный вывод украинских военных с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, фиксацию статуса этих регионов как российских субъектов, отмену санкций против Москвы. Украина считает эти предложения ультиматумом и выдвигает свои условия, которые отвергает Россия. После начала боев в Курской области 6 августа в Кремле заявили, что предложения Путина не аннулированы, но сейчас, с учетом «авантюры» ВСУ, Россия не намерена разговаривать.