Степашин заявил, что России и США «придется» говорить об Украине

«Понятно, что разговаривать нам придется, скорее всего, после выборов в США. В Европе переговорщиков сейчас я не вижу», — сказал он в интервью ТАСС.
По мнению Степашина, канцлера Германии Олафа Шольца нельзя сравнить с Гельмутом Колем (возглавлял немецкое правительство с 1982 по 1998 год), а президента Франции Эмманюэля Макрона — с Жаком Шираком (1995−2007) или Шарлем де Голлем, который возглавлял страну в 1959—1969 годах. «Поэтому только Госдеп США, собственно, определяющий внешнюю финансовую и военную политику», — считает он.
Экс-премьер полагает, что в дальнейшем США будет невыгодно продолжение военных действий, так как «все, что можно, они уже получили — оборонку свою раскрутили».
В феврале российский президент Владимир Путин допускал возможность контактов с США по урегулированию на Украине, но отмечал, что Москва учитывает призывы на Западе к поражению России.
В июне Путин озвучил предложения для запуска мирного процесса, которые включают полный вывод украинских военных с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, фиксацию статуса этих регионов как российских субъектов, отмену санкций против Москвы. Украина считает эти предложения ультиматумом и выдвигает свои условия, которые отвергает Россия. После начала боев в Курской области 6 августа в Кремле заявили, что предложения Путина не аннулированы, но сейчас, с учетом «авантюры» ВСУ, Россия не намерена разговаривать.