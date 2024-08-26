Эксперт прокомментировал 100 дней Демешина на посту врио губернатора Хабаровского края

— Жители ожидали сильного руководителя, стоящего на страже закона и борьбы с коррупцией. С этим Дмитрий Викторович и «зашел» в край. Важно — он демонстрирует открытость. Вообще, открытость власти — это ключевая характеристика ее легитимности, доверия и поддержки со стороны населения. И Демешин неплохо демонстрирует открытость региональной власти и ее готовность работать во благо общества, жителей края. Он меняет подходы к управлению — «власть обязана слышать людей». На совещаниях он требует докладов от чиновников по актуализации и инструментам решения проблем, ориентирует членов правительства на выезд в муниципалитеты, «на землю», к людям для решения их проблем, настаивает на устранение бюрократической волокиты. Создал «Атлас проблем», который показывает его заинтересованность в реальной оценке состояния края и в решении этих проблем, — отметил Юрий Березутский.