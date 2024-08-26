Эксперт прокомментировал 100 дней Демешина на посту врио губернатора Хабаровского края

Заместитель директора по научной и воспитательной работе Дальневосточного института управления — филиала РАНХиГС, кандидат социологических наук Юрий Березутский прокомментировал 100 дней работы в должности врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. По его мнению, у жителей региона есть запрос на то, чтобы власти их слышали, и новый руководитель оправдывает сложившиеся ожидания, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Первое, что хочется отметить — это четкое реагирование врио губернатора на общественные запросы, его социально-экономическая повестка наполнена реальными проблемами. И Дмитрий Викторович, как руководитель края чувствует этот запрос общества. В целом впечатление от действий врио губернатора складывается положительное. Главное, чтобы жители видели и реальные результаты. Хотя уже видно активное выстраивание взаимодействия с федеральным центром и федеральными структурами, что крайне важно для развития региона. И мы видим, что уже выделяется дополнительное серьезное финансирование на инфраструктурные и социально значимые объекты и проекты, — говорит Юрий Березутский.
Также он добавил, что нужна компетентная команда. Важно ее собрать. Край будет развиваться тогда, когда в руководстве будет профессиональная команда управленцев, патриотов и государственников. Кроме того, важен и человеческий ресурс. Важно развивать край, создавая такие условия, чтобы жители, особенно молодежь, хотела оставаться здесь жить, учиться, работать, создавать семьи и рожать детей. Третье, это реализация общественных запросов и реальных проблем жителей, которые были собраны врио и отражены в «Атласе проблем».
— Жители ожидали сильного руководителя, стоящего на страже закона и борьбы с коррупцией. С этим Дмитрий Викторович и «зашел» в край. Важно — он демонстрирует открытость. Вообще, открытость власти — это ключевая характеристика ее легитимности, доверия и поддержки со стороны населения. И Демешин неплохо демонстрирует открытость региональной власти и ее готовность работать во благо общества, жителей края. Он меняет подходы к управлению — «власть обязана слышать людей». На совещаниях он требует докладов от чиновников по актуализации и инструментам решения проблем, ориентирует членов правительства на выезд в муниципалитеты, «на землю», к людям для решения их проблем, настаивает на устранение бюрократической волокиты. Создал «Атлас проблем», который показывает его заинтересованность в реальной оценке состояния края и в решении этих проблем, — отметил Юрий Березутский.
По его мнению, очень важно, чтобы люди реально почувствовали, что их слышат и их проблемы реально решат. Жители увидели во врио губернатора потенциально сильного и серьезного руководителя и ожидают конкретных и реальных дел.