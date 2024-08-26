Алексей Миллер и Михаил Котюков обсудили мероприятия по газификации Красноярска до 2028 года

Отметим, что между «Газпромом» и Правительством Красноярского края действует cоглашение о сотрудничестве. В октябре 2023 года президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» совместно с Правительством РФ и Правительством Красноярского края обеспечить выполнение до 2028 года мероприятий по газификации города Красноярска.