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Алексей Миллер и Михаил Котюков обсудили мероприятия по газификации Красноярска до 2028 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассмотрели ход выполнения мероприятий по газификации Красноярска до 2028 года. В ходе рабочей встречи отдельное внимание было уделено выполнению поручения президента России Владимира Путина по газификации города Красноярска до 2028 года.

Источник: Правительство Красноярского края

Отмечено, что в 2022 году «Газпром» выполнил актуализацию генеральной схемы газоснабжения и газификации Красноярского края. Были проанализированы варианты организации сетевого и автономного газоснабжения потребителей. Ведутся инженерные изыскания в отношении магистрального газопровода для подачи газа в Красноярск из Единой системы газоснабжения России.

Учитывая, что в настоящее время отсутствуют газотранспортные объекты «Газпрома», необходимые для организации сетевой газификации, на первом этапе целесообразно обеспечить автономную газификацию населенных пунктов края с помощью сжиженного природного газа. «Газпром» проработал несколько вариантов автономной газификации, материалы направлены на рассмотрение в Правительство региона.

Среди других перспективных направлений сотрудничества — развитие рынка газомоторного топлива.

Отметим, что между «Газпромом» и Правительством Красноярского края действует cоглашение о сотрудничестве. В октябре 2023 года президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» совместно с Правительством РФ и Правительством Красноярского края обеспечить выполнение до 2028 года мероприятий по газификации города Красноярска.