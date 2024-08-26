Алексей Миллер и Михаил Котюков обсудили мероприятия по газификации Красноярска до 2028 года

Отмечено, что в 2022 году «Газпром» выполнил актуализацию генеральной схемы газоснабжения и газификации Красноярского края. Были проанализированы варианты организации сетевого и автономного газоснабжения потребителей. Ведутся инженерные изыскания в отношении магистрального газопровода для подачи газа в Красноярск из Единой системы газоснабжения России.
Учитывая, что в настоящее время отсутствуют газотранспортные объекты «Газпрома», необходимые для организации сетевой газификации, на первом этапе целесообразно обеспечить автономную газификацию населенных пунктов края с помощью сжиженного природного газа. «Газпром» проработал несколько вариантов автономной газификации, материалы направлены на рассмотрение в Правительство региона.
Среди других перспективных направлений сотрудничества — развитие рынка газомоторного топлива.
Отметим, что между «Газпромом» и Правительством Красноярского края действует cоглашение о сотрудничестве. В октябре 2023 года президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» совместно с Правительством РФ и Правительством Красноярского края обеспечить выполнение до 2028 года мероприятий по газификации города Красноярска.