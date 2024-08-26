Вернувшийся с СВО штурмовик Григоренко рассказал о начале работы в школе

Экс-депутат Заксобрания Пермского края, вернувшийся с СВО штурмовик Александр Григоренко рассказал о начале работы в школе в качестве директора.
Своими впечатлениями от новой должности и планами по развитию образовательного учреждения он поделился на своей странице в соцсети «Вконтакте». Александр Григоренко возглавил школу № 87 в Кировском районе. К своим обязанностям он приступил 20 августа, а после окончания первой рабочей недели рассказал о том, что ему удалось сделать.
«Первый день прошёл по классическому сценарию. Встретился с коллективом (встретили меня тепло), потом с административной командой обсудили самые животрепещущие вопросы. Затем прошёлся по школе и изучил её материальную базу», — сообщил Александр Григоренко.
Он также перечислил, чем продолжит заниматься ближайшие дни. В списке много пунктов — от продолжения изучения состояния школы до подготовки к педсовету.
«В целом, все непросто. Но другого и не ожидал. Для меня новая должность — очередной вызов в жизни. Но одновременно почетный долг. Исполнять его честь для любого», — заявил он.
Григоренко также обратил внимание на то, что установил «Вайбер» (считается, что это самый популярный мессенджер в учительской среде) и пошутил на этот счёт.
«Ещё я установил Вайбер, после чего одна моя знакомая журналистка написала мне — “… теперь все, точно директор”. Сферум тоже установил! Он мне больше понравился», — написал директор.
Напомним, экс-депутат Александр Григоренко отправился на СВО в 2022 году. В 2023 году он получил тяжёлое ранение и потерял кисть. После долгой реабилитации он вернулся в Перми и активно включился в общественную жизнь. В августе 2024 года стало известно, что он может занять пост директора одной из пермских школ. Ещё до назначения на должность в разговоре с perm.aif.ru Григоренко признался, что хотел бы работать в сфере образования.