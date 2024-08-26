Вернувшийся с СВО штурмовик Григоренко рассказал о начале работы в школе

Напомним, экс-депутат Александр Григоренко отправился на СВО в 2022 году. В 2023 году он получил тяжёлое ранение и потерял кисть. После долгой реабилитации он вернулся в Перми и активно включился в общественную жизнь. В августе 2024 года стало известно, что он может занять пост директора одной из пермских школ. Ещё до назначения на должность в разговоре с perm.aif.ru Григоренко признался, что хотел бы работать в сфере образования.