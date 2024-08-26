Степашин назвал Белоусова «государственником» и честным человеком

«Блестящий экономист, финансист, государственник. Православный, верующий человек. Мы не раз с ним встречались в Сергиевом Посаде», — сказал Степашин.
«Андрей Рэмович прекрасно знает экономику, финансы, человек чистый, честный, порядочный. Как он сказал — можно ошибаться, но никогда не надо врать. Иначе — воровать, — сказал Степашин. — Андрей Рэмович сейчас на своем месте, я считаю. На усиление к нему пришли еще несколько человек, в том числе и бывший руководитель фонда “Защитники Отечества” Анна Цивилева. Я член попечительского совета этого фонда, видел, сколько он уже сделал для людей, и она неформальный человек на самом деле. Очень рассчитываю и на Павла Фрадкова, я его знаю по работе в управлении делами. Так что я думаю, что это решение нашего президента выверено и точно».
Что касается недавних дел в отношении высокопоставленных чиновников Минобороны, то, по его мнению, они показывают, что никто не может быть над законом.
«Нет уже, обратите внимание, что называется, неподсудных. Если украл, так извини меня, по закону все положено», — подчеркнул собеседник агентства.