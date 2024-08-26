Степашин назвал Белоусова «государственником» и честным человеком

«Андрей Рэмович прекрасно знает экономику, финансы, человек чистый, честный, порядочный. Как он сказал — можно ошибаться, но никогда не надо врать. Иначе — воровать, — сказал Степашин. — Андрей Рэмович сейчас на своем месте, я считаю. На усиление к нему пришли еще несколько человек, в том числе и бывший руководитель фонда “Защитники Отечества” Анна Цивилева. Я член попечительского совета этого фонда, видел, сколько он уже сделал для людей, и она неформальный человек на самом деле. Очень рассчитываю и на Павла Фрадкова, я его знаю по работе в управлении делами. Так что я думаю, что это решение нашего президента выверено и точно».