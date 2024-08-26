Лукашенко заявил, что Минск дорожит уровнем партнерства с Баку

Лукашенко отметил, что осуществляемая Алиевой «многогранная государственная и общественно-политическая деятельность неизменно обращена на благо человека». «Профессионализм, организаторский талант, неиссякаемая жизненная энергия и обаяние заслуженно снискали вам авторитет и признание в Азербайджанской Республике и за ее пределами», — заявил президент Белоруссии.