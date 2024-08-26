Лукашенко заявил, что Минск дорожит уровнем партнерства с Баку

«Дорожу достигнутым уровнем партнерства между Минском и Баку, отличающегося высокой степенью взаимного доверия, тесными контактами в различных областях и большой стратегической значимостью», — отмечается в послании.
Лукашенко убежден, что реализация масштабных планов по наращиванию всего комплекса белорусско-азербайджанских отношений в полной мере отвечает интересам братских народов.
Лукашенко отметил, что осуществляемая Алиевой «многогранная государственная и общественно-политическая деятельность неизменно обращена на благо человека». «Профессионализм, организаторский талант, неиссякаемая жизненная энергия и обаяние заслуженно снискали вам авторитет и признание в Азербайджанской Республике и за ее пределами», — заявил президент Белоруссии.