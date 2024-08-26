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Лукашенко заявил, что Минск дорожит уровнем партнерства с Баку

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с юбилеем первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву, отметив высокий уровень партнерства между Минском и Баку. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

Источник: РИА "Новости"

«Дорожу достигнутым уровнем партнерства между Минском и Баку, отличающегося высокой степенью взаимного доверия, тесными контактами в различных областях и большой стратегической значимостью», — отмечается в послании.

Лукашенко убежден, что реализация масштабных планов по наращиванию всего комплекса белорусско-азербайджанских отношений в полной мере отвечает интересам братских народов.

Лукашенко отметил, что осуществляемая Алиевой «многогранная государственная и общественно-политическая деятельность неизменно обращена на благо человека». «Профессионализм, организаторский талант, неиссякаемая жизненная энергия и обаяние заслуженно снискали вам авторитет и признание в Азербайджанской Республике и за ее пределами», — заявил президент Белоруссии.

Лукашенко Александр