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Немецкий депутат от АдГ Котре назвал «настоящую» причину ареста Дурова

По утверждению депутата немецкого парламента от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффена Котре, истинная причина задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции состоит в борьбе властей с оппозицией. Об этом Котре заявил в интервью РИА Новости.

Депутат признался, что не знает формальных обвинений против Дурова, но, по его словам, в подобных ситуациях чаще всего изыскиваются самые невероятные предлоги для задержаний.

Агентство приводит такую цитату немецкого политика: «В ведущих немецких СМИ поразительно часто говорят, что Telegram является платформой для так называемых правых экстремистов и сторонников теорий заговора». Но, уверен Котре, всем ясно, что «Telegram защищает своих пользователей и оппозиционеров».

Именно эту причину немецкий депутат назвал главной в организации будущего процесса над Павлом Дуровым. «Хотят принять меры против соответствующей оппозиции», — заявил Котре.

Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в субботу вечером, когда он выходил из своего джетта. Как утверждают французские журналисты, Дуров, у которого есть французское гражданство, был занесен в списки разыскиваемых в стране лиц и его считают причастным к отказу Telegram от сотрудничества с властями страны.