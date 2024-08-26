Немецкий депутат от АдГ Котре назвал «настоящую» причину ареста Дурова

Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в субботу вечером, когда он выходил из своего джетта. Как утверждают французские журналисты, Дуров, у которого есть французское гражданство, был занесен в списки разыскиваемых в стране лиц и его считают причастным к отказу Telegram от сотрудничества с властями страны.