Демешин оперативно решает проблемы людей во время поездок по Хабаровскому краю

В режиме открытого диалога состоялась встреча врио губернатора с коллективом «Ургалугля». Живущих и работающих в Верхнебуреинском районе людей интересовали вопросы строительства автодороги до Комсомольска-на-Амуре, которая впервые свяжет территории с общероссийской сетью автотрасс. Задавались вопросы по срокам сдачи в эксплуатацию всесезонной взлётно-посадочной полосы в Чегдомыне. По словам главы администрации Верхнебуреинского района Алексея Маслова, Дмитрий Демешин во время своего визита осмотрел этот важный для людей объект и дал поручение ускорить строительство и завершить первый этап к 1 ноября.