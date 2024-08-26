Демешин оперативно решает проблемы людей во время поездок по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае подводят итоги большой рабочей поездки врио губернатора в Верхнебуреинский район. Его называют угольной столицей региона. Дмитрий Демешин побывал там в конце минувшей недели, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как ранее уже писало наше издание, в Верхнебуреинском районе руководитель нашего региона много внимания уделил развитию угледобывающей отрасли. Она является одной из ключевых для этой территории. При этом представительство СУЭК не только наращивает добычу, создаёт рабочие места, но и активно помогает району преображаться. Например, ко дню шахтёра при поддержке «Ургалугля» в Чегдомыне открылся первый памятник горнякам. Он станет новой визитной карточкой угольной столицы региона.
— Мы видим, как вы радеете. Улучшение качества жизни работников «Ургалугля», жителей Верхнебуреинского района — это одна из наших общих задач. И мы будем продолжать работу над ней, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
В режиме открытого диалога состоялась встреча врио губернатора с коллективом «Ургалугля». Живущих и работающих в Верхнебуреинском районе людей интересовали вопросы строительства автодороги до Комсомольска-на-Амуре, которая впервые свяжет территории с общероссийской сетью автотрасс. Задавались вопросы по срокам сдачи в эксплуатацию всесезонной взлётно-посадочной полосы в Чегдомыне. По словам главы администрации Верхнебуреинского района Алексея Маслова, Дмитрий Демешин во время своего визита осмотрел этот важный для людей объект и дал поручение ускорить строительство и завершить первый этап к 1 ноября.
На встрече с коллективом «Ургалугля» также обсуждались меры по закреплению населения в Верхнебуреинском районе, люди задавали очень много других волнующих их вопросов.
— Подсказывайте мне. Мы вместе с вами, с социально ориентированными организациями, к которым относится в том числе СУЭК, будем изменять качество жизни к лучшему, — отметил в завершении встречи Дмитрий Демешин.
Отметим, что глава региона стремится уделить внимание каждому району и его жителям. Именно поэтому у него столь плотный график рабочих поездок по краю. Каждый визит в район сопровождается встречей с жителями, где поднимаются наиболее острые и проблемные вопросы. И это полностью соответствует направлению работы Дмитрия Демешина, решившего сместить фокус внимания с достижений, которыми обычно хвастаются чиновники, на вопросы, которые беспокоят людей.
— Вне графика, Дмитрий Демешин осмотрел морг районной столицы, где на месте дал поручение — решить вопрос в короткие сроки о строительстве нового модульного здания, — прокомментировал ещё некоторые итоги поездки врио губернатора в Верхнебуреинский район глава этого муниципалитета Алексей Маслов. — Также Дмитрий Демешин проинспектировал ремонт многопрофильного лицея, дал поручение профильному министерству помочь нам в строительстве школьного стадиона.
Во время поездки по Верхнебуреинскому району врио губернатора успел уделить внимание и вопросам экологии. Они также очень волнуют простых людей. Дмитрий Демешин принял участие в церемонии пуска новых очистных на водоотливе шахты «Северная». Пятиступенчатая система убирает из шахтных вод практически все взвешенные частицы, нефтепродукты и другие примеси. Экологический проект осуществлён за счёт средств «Ургалугля».
— Ту землю, которую мы распахиваем, извлекаем из неё замечательную породу, даём энергию, мы должны оставлять в достойном состоянии. И мы видим сегодня яркий пример того, что компании «СУЭК», «Ургалуголь» ответственно относятся к природе, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Напомним, также во время посещения Верхнебуреинского района Дмитрий Демешин проинспектировал строящийся мост через реку Ургал. Как ранее уже писало наше издание, его завершат на два месяца раньше срока: до 1 октября, а не 1 декабря, как предполагалось изначально.
Этот мост соединяет с райцентром Чегдомыном два отделённых поселения Софийск и Шахтинский. Переправа была практически полностью разрушена сильнейшим паводком несколько лет назад. И теперь мост возводят снова с учётом современных технологий за 313 миллионов рублей при поддержке федерального центра.
Уже смонтированы пролётные конструкции между опорами, выполняется устройство проезжей части. Общая готовность сегодня — около 80%. До завершения работ вопрос восстановления моста остаётся на контроле главы региона.