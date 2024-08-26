Олбани
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии на три года вводится специальный налоговый режим в Агидели

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии приняли законы, устанавливающие благоприятный налоговый режим в Агидели. Об этом сообщает пресс-служба Курултая РБ.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

«Особые налоговые условия вводятся на три года, — сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев. — Преференции призваны поддержать предпринимателей и повысить экономическую активность в Агидели».

Новые хозяйствующие субъекты, созданные в городе не ранее 1 января 2024 года, освобождаются от уплаты налога на имущество, если они относятся к обрабатывающим производствам либо работают в аграрном секторе, строительстве, гостиничном бизнесе, занимаются транспортировкой, хранением и некоторыми другими видами деятельности.

Также устанавливаются пониженные ставки налога для новых организаций и индивидуальных предпринимателей Агидели, применяющих упрощенную систему налогообложения и занятых в экономически и социально значимых сферах, включая торговлю, общепит, образование, здравоохранение и т. д. Налоговая ставка для них снижается с 6% до 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и с 15% до 5%, если это доходы, уменьшенные на величину расходов.

Спикер парламента добавил, что воспользоваться мерами поддержки могут только впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели и организации (за исключением созданных путем реорганизации).

Это позволит привлечь в Агидель новых инвесторов, что поспособствует развитию города, созданию новых рабочих мест и пополнению бюджета.

Законы вступили в силу и распространяют действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года, и действуют по 31 декабря 2026 года.

экономика
налоги