В Башкирии на три года вводится специальный налоговый режим в Агидели

«Особые налоговые условия вводятся на три года, — сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев. — Преференции призваны поддержать предпринимателей и повысить экономическую активность в Агидели».
Новые хозяйствующие субъекты, созданные в городе не ранее 1 января 2024 года, освобождаются от уплаты налога на имущество, если они относятся к обрабатывающим производствам либо работают в аграрном секторе, строительстве, гостиничном бизнесе, занимаются транспортировкой, хранением и некоторыми другими видами деятельности.
Также устанавливаются пониженные ставки налога для новых организаций и индивидуальных предпринимателей Агидели, применяющих упрощенную систему налогообложения и занятых в экономически и социально значимых сферах, включая торговлю, общепит, образование, здравоохранение
Спикер парламента добавил, что воспользоваться мерами поддержки могут только впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели и организации (за исключением созданных путем реорганизации).
Это позволит привлечь в Агидель новых инвесторов, что поспособствует развитию города, созданию новых рабочих мест и пополнению бюджета.
Законы вступили в силу и распространяют действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года, и действуют по 31 декабря 2026 года.