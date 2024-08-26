В Башкирии на три года вводится специальный налоговый режим в Агидели

Также устанавливаются пониженные ставки налога для новых организаций и индивидуальных предпринимателей Агидели, применяющих упрощенную систему налогообложения и занятых в экономически и социально значимых сферах, включая торговлю, общепит, образование, здравоохранение и т. д. Налоговая ставка для них снижается с 6% до 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и с 15% до 5%, если это доходы, уменьшенные на величину расходов.