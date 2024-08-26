В Саратове и Энгельсе обломки дронов упали на жилые дома. Военная операция на Украине, день 915-й

08:38 ⚡️МО РФ сообщило, что ночью средства ПВО сбили украинские беспилотники над российскими регионами: девять над Саратовской, три над Курской, два над Белгородской, два над Брянской, два над Тульской, один над Орловской и один над Рязанской.