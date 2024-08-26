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В Саратове и Энгельсе обломки дронов упали на жилые дома. Военная операция на Украине, день 915-й

По словам губернатора Романа Бусаргина, обломки украинских БПЛА попали в дома в Саратове, Энгельсе и Прибрежном. «Страна.ua» пишет о взрывах в Киеве, Днепре, Харькове, Кривом Роге, Кропивницком и Хмельницком. The Telegraph сообщила, что главком ВСУ Александр Сырский пытается спасти карьеру операцией в Курской области. Потерпевшими по делу о теракте на Крымском мосту признаны Минобороны России, две компании и граждане. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

09:05.

08:55 ❗️ВС РФ приблизились к одному из важных хабов ВСУ на красноармейском направлении — Селидово — ТАСС.

08:53 «Страна.ua» заявила о новых взрывах в Одессе (там начались перебои со светом), Львовской области, Закарпатье. В Николаевской области ввели аварийные отключения света.

08:44 «Страна.ua» сообщила о новых взрывах в Киеве, после чего начались перебои со светом и водой. Взрывы слышали вновь и в Днепре. В Одесской и Тернопольской областях работает ПВО.

08:42.

08:40 ТАСС со ссылкой на МО РФ передал, что с 06:00 до 06:30 над Брянской и Ярославской областями уничтожили два украинских БПЛА.

08:38 ⚡️МО РФ сообщило, что ночью средства ПВО сбили украинские беспилотники над российскими регионами: девять над Саратовской, три над Курской, два над Белгородской, два над Брянской, два над Тульской, один над Орловской и один над Рязанской.

08:31 По данным The Telegraph, главком ВСУ Александр Сырский в Курской области пытается реабилитироваться и спасти свою карьеру после провального отступления украинской армии под Харьковом.

08:23.

08:17 Рано утром по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. «Страна.ua» сообщила о взрывах в Полтавской области, Винницкой, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Киевской, Волынской областях. Кроме этого, издание написало о ракетной опасности в Николаевской (там расположен военный аэродром), Черниговской, подконтрольной ВСУ части Запорожской областях.

08:13 ⚡️Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал о ночной атаке украинских беспилотников на регион:

«Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме».

По его словам, в Саратове пострадала женщина, она находится в тяжелом состоянии. В Энгельсе повреждения получили несколько автомобилей. В поселке Прибрежный посечены четыре частных дома.

08:07.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 915-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.