Среди 115 освобожденных из плена военнослужащих оказался омич

Среди 115 бойцов оказался уроженец Омской области, следует из списка, размещенного в официальном телеграм-канале организации «Наш выход» в минувшую субботу, 24 августа 2024 года.
Судя по всему, 21-летний молодой человек по имени Александр вместе с остальными участниками состоявшегося обмена по схеме 115×115 находится на территории Республики Беларусь.
Ранее представителями минобороны РФ сообщалось, что все освобожденные после первичной реабилитации продолжат восстановление в медицинских учреждениях по линии ведомства.