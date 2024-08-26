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Среди 115 освобожденных из плена военнослужащих оказался омич

Раскрыт список имен освобожденных по итогом переговоров российских военнослужащих, ранее захваченных в плен в Курской области.

Среди 115 бойцов оказался уроженец Омской области, следует из списка, размещенного в официальном телеграм-канале организации «Наш выход» в минувшую субботу, 24 августа 2024 года.

Судя по всему, 21-летний молодой человек по имени Александр вместе с остальными участниками состоявшегося обмена по схеме 115×115 находится на территории Республики Беларусь.

Ранее представителями минобороны РФ сообщалось, что все освобожденные после первичной реабилитации продолжат восстановление в медицинских учреждениях по линии ведомства.