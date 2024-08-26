Мэр Кудрявцев выступил за равномерное развитие всех районов Новосибирска

«Константин Лыгин, Борис Гордеев, Андрей Крячков задали высокую планку архитектурного облика города. Оперный театр, вокзал “Новосибирск-Главный”, краеведческий музей, Дом офицеров, собор Александра Невского, театр “Красный факел” стали любимыми символами Новосибирска, — отметил мэр Максим Кудрявцев. -Исторически так сложилось, что Новосибирск застраивался от пересечения железнодорожных и водных путей, развитие шло от центра к окраинам. Сформировалась такая практика управления городом, где более быстрое развитие центра считалось нормой. Я думаю, пришло время изменить эту практику и развивать все районы Новосибирска равномерно. Предлагаю профессиональному сообществу обсудить концепцию “Город без окраин” и взять такой подход за основу развития и благоустройства территорий. Неважно, где находится двор, жилой массив и район — он должен быть благоустроенным и комфортным для проживания. Интересы жителей должны учитываться в первую очередь».