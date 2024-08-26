Мэр Кудрявцев выступил за равномерное развитие всех районов Новосибирска

Она предполагает равномерное развитие всех районов города, без разделения территории на центр и периферию.
С 26 по 28 августа проходят «Дни архитектуры в Новосибирске-2024». В этом году событие посвящено 90-летию Новосибирского союза архитекторов.
«Константин Лыгин, Борис Гордеев, Андрей Крячков задали высокую планку архитектурного облика города. Оперный театр, вокзал “Новосибирск-Главный”, краеведческий музей, Дом офицеров, собор Александра Невского, театр “Красный факел” стали любимыми символами Новосибирска, — отметил мэр Максим Кудрявцев. -Исторически так сложилось, что Новосибирск застраивался от пересечения железнодорожных и водных путей, развитие шло от центра к окраинам. Сформировалась такая практика управления городом, где более быстрое развитие центра считалось нормой. Я думаю, пришло время изменить эту практику и развивать все районы Новосибирска равномерно. Предлагаю профессиональному сообществу обсудить концепцию “Город без окраин” и взять такой подход за основу развития и благоустройства территорий. Неважно, где находится двор, жилой массив и район — он должен быть благоустроенным и комфортным для проживания. Интересы жителей должны учитываться в первую очередь».
По словам мэра Максима Кудрявцева, на удаленных от центра территориях необходимо одновременно развивать дорожно-транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру, проводить благоустройство и озеленение.
«Комплексный подход уже реализуется в ремонте дорог — он предусматривает обновление дорожного полотна, восстановление газонов и тротуаров. Комплексное развитие территорий также становится вектором в строительстве. Необходимо на долгосрочной основе привлекать строителей к созданию социальных объектов и базовой инфраструктуры», — напомнил глава города.
Комплексного подхода придерживаются власти и в вопросе озеленения города. Разработана концепция создания водно-зелёного каркаса Новосибирска, цель которого — улучшить экологию, микроклимат и качество жизни в городе. Концепция предусматривает развитие прибрежных территорий Оби, а также малых рек и озёр, благоустройство зелёных зон у водоёмов.
«Во всех этих начинаниях я рассчитываю на поддержку экспертного сообщества. Именно архитекторы представляют новые смелые идеи, новаторские подходы и передовой опыт. Уверен, вы плодотворно обсудите актуальные идеи развития Новосибирска. У нас с вами общая главная задача — создание комфортной среды проживания», — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.