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Еще одна воронежская компания попала под американские санкции

«КБ Русь» занимается производством летательных и космических аппаратов.

Еще одна воронежская фирма оказалась под санкциями США. Зарегистрированная на улице Платонова в областном центре «КБ Русь» пополнила список. Информация об этом появилась на сайте министерства финансов США.

Известно, что компания занимается производством летательных и космических аппаратов, а также оборудования к ним.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в ограничительный список Минфина США, опубликованный 1 мая, включили пять воронежских компаний и сенатора. Особого внимания заокеанских властей удостоились ООО «Гикэл», ООО «Юпел», PURELOGIC R and D, «Эдон» и ООО ТПК «Максимум». Что касается представителя Воронежской области в СФ ФС РФ Сергея Лукина, то ему вменяют в вину «работу в секторе экономики РФ, который определен для поддержки военно-промышленной базы». А в июне под санкции попали еще два воронежских предприятия — АО «Научно-внедренческое предприятие “Протек” и АО “Воронежское центральное конструкторское бюро “Полюс”.

санкции