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США готовят «цветную революцию» в Грузии, заявили в СВР

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американцы крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября и готовят в стране «цветную революцию», сообщает пресс-бюро СВР.

Источник: РИА "Новости"

«Американцы готовят “цветную революцию” в Грузии. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей информации, в Белом доме крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября», — говорится в сообщении.