«Американцы готовят “цветную революцию” в Грузии. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей информации, в Белом доме крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября», — говорится в сообщении.
США готовят «цветную революцию» в Грузии, заявили в СВР
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американцы крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября и готовят в стране «цветную революцию», сообщает пресс-бюро СВР.