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Два уральских завода попали под санкции США

В санкционный список США включили «Евраз-НТМК» и «Евраз КГОК».

Еще два крупных предприятия Свердловской области попали в санкционный список США. Это нижнетагильский «Евраз-НТМК» — один из крупнейших производителей стали в России, а также качканарский «Евраз КГОК», добывающий железные и металлические руды.

«Так как Россия ощущает на себе последствия кампании многосторонних санкций, министерство финансов предпринимает дальнейшие действия против международных цепочек поставок РФ», — следует из сообщения, опубликованного на сайте американского Минфина.

Известно, что ограничения приурочены ко Дню независимости Украины.

санкции