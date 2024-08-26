Два уральских завода попали под санкции США

Еще два крупных предприятия Свердловской области попали в санкционный список США. Это нижнетагильский «Евраз-НТМК» — один из крупнейших производителей стали в России, а также качканарский «Евраз КГОК», добывающий железные и металлические руды.
«Так как Россия ощущает на себе последствия кампании многосторонних санкций, министерство финансов предпринимает дальнейшие действия против международных цепочек поставок РФ», — следует из сообщения, опубликованного на сайте американского Минфина.
Известно, что ограничения приурочены ко Дню независимости Украины.