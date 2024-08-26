Радий Хабиров вручил офицеру СВО из Башкирии высокую госнаграду

Участник спецоперации Никита Валиев указом Главы республики награждён за героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, орденом генерала Шаймуратова. Награду военнослужащему на оперативном совещании правительства в ЦУРе вручил Радий Хабиров.
Никита Валиев служит в зоне СВО заместителем командира гвардейского отдельного танкового батальона. Он родился в селе Амзя под Нефтекамском. Службу начинал в первые дни СВО. Служил под командованием уроженца Башкирии, Героя России Бориса Дудко. Никита Валиев также является кавалером трёх орденов Мужества.
«Пригласил Никиту Рустемовича с супругой на “Романтику осени”. Никите дал самое главное поручение — вернуться домой живым и невредимым. Чтобы такие люди строили будущее Башкортостана. Благодарим за военную службу. Желаем успехов, удачи. Берегите себя и мы вас ждём с Победой», — сказал Радий Хабиров.