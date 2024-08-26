Раис Татарстана удостоен Патриаршего знака храмостроителя

Во время службы присутствовал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Патриарх Кирилл удостоил Рустама Минниханова Патриаршим знаком храмостроителя. Эта церковная награда была вручена Раису Татарстана в знак признательности за содействие в возведении храма Архистратига Михаила, сообщает республиканская митрополия.