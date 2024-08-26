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Отдать детей мигрантов в Юнармию предложил министр Новосибирской области

Это, по мнению Андрея Клозова, может решить проблему социализации.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Решение проблемы социализации детей мигрантов предложил министр региональной политики Новосибирской области — отдать несовершеннолетних в ряды Юнармии. Об этом написал «Сиб.фм».

Андрей Клозов привёл в пример ситуацию в 66-й школе Ленинского района (у Хилокского рынка). Он отметил: образование там получают много ребят из стран ближнего зарубежья, которые не знаю русский язык. Из-за это некоторые местные жители переводят своих чад в другие учебные заведения.

А недавно, предположительно, дети мигрантов украли собаку.

Поэтому, посвящение в отряд Юнармии, считает министр региполитики региона, может привить военно-патриотическое воспитание и правильные ценности.

образование