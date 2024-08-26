Отдать детей мигрантов в Юнармию предложил министр Новосибирской области

Андрей Клозов привёл в пример ситуацию в 66-й школе Ленинского района (у Хилокского рынка). Он отметил: образование там получают много ребят из стран ближнего зарубежья, которые не знаю русский язык. Из-за это некоторые местные жители переводят своих чад в другие учебные заведения.