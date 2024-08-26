Задержанный за госизмену житель Омска признался в сотрудничестве с ВСУ

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Задержанный за госизмену житель Омска в опубликованном ФСБ России видео признался, что вышел на связь с украинскими спецслужбами в ноябре 2023 года и поддерживал ее до февраля-марта.
Ранее ЦОС ФСБ России сообщил о задержании омича по подозрению в госизмене. Задержанный собирал и передавал украинским спецслужбам сведения, фото и видео о работе одного из оборонных предприятий Омска. Возбуждено дело по статье о госизмене.
На видео оперативники со словами «Руки за спину! Лицом вниз!» кладут злоумышленника, до этого копавшегося на заднем сидении автомобиля, на землю. Они надевают наручники, поднимают его на ноги и оповещают, что с ним скоро «детально пообщаются».
После этого показано, как фигурант сидит на стуле и рассказывает, что задержан за «выход на связь с украинской стороной, передачу информации, которой владел».
«В ноябре прошлого года», — ответил он на вопрос оперативника о времени начала этого сотрудничества.
По словам задержанного, общение с украинскими спецслужбами у него продлилось примерно до февраля-марта 2024 года. Он также поведал, что предоставил украинской стороне информацию о «расположении на объекте цехов», потому что «помочь хотел».