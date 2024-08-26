Задержанный за госизмену житель Омска признался в сотрудничестве с ВСУ

На видео оперативники со словами «Руки за спину! Лицом вниз!» кладут злоумышленника, до этого копавшегося на заднем сидении автомобиля, на землю. Они надевают наручники, поднимают его на ноги и оповещают, что с ним скоро «детально пообщаются».