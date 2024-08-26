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Задержанный за госизмену житель Омска признался в сотрудничестве с ВСУ

Задержанный за госизмену житель Омска признался, что поддерживал связь с Киевом.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Задержанный за госизмену житель Омска в опубликованном ФСБ России видео признался, что вышел на связь с украинскими спецслужбами в ноябре 2023 года и поддерживал ее до февраля-марта.

Ранее ЦОС ФСБ России сообщил о задержании омича по подозрению в госизмене. Задержанный собирал и передавал украинским спецслужбам сведения, фото и видео о работе одного из оборонных предприятий Омска. Возбуждено дело по статье о госизмене.

На видео оперативники со словами «Руки за спину! Лицом вниз!» кладут злоумышленника, до этого копавшегося на заднем сидении автомобиля, на землю. Они надевают наручники, поднимают его на ноги и оповещают, что с ним скоро «детально пообщаются».

После этого показано, как фигурант сидит на стуле и рассказывает, что задержан за «выход на связь с украинской стороной, передачу информации, которой владел».

«В ноябре прошлого года», — ответил он на вопрос оперативника о времени начала этого сотрудничества.

По словам задержанного, общение с украинскими спецслужбами у него продлилось примерно до февраля-марта 2024 года. Он также поведал, что предоставил украинской стороне информацию о «расположении на объекте цехов», потому что «помочь хотел».