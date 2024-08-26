В Казани Минниханов наградил победителей Kazan Digital Transformation 2024

В финал попали 20 команд из разных регионов России. Они боролись за призовой фонд в 800 тысяч рублей. Участники представили свои концепции и разработки по направлениям «Новые каналы и формы коммуникации города с жителями» и «Городские и социальные сервисы в экосистеме “Карта Жителя Республики Татарстан”.