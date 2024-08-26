В Казани Минниханов наградил победителей Kazan Digital Transformation 2024

В Казани завершился хакатон Kazan Digital Transformation 2024. Его организовали в рамках форума Kazan Digital Week 2024.
В финал попали 20 команд из разных регионов России. Они боролись за призовой фонд в 800 тысяч рублей. Участники представили свои концепции и разработки по направлениям «Новые каналы и формы коммуникации города с жителями» и «Городские и социальные сервисы в экосистеме “Карта Жителя Республики Татарстан”.
В результате в рейтинге «Умный город» Казань занимает третье место. В лидирующих позициях оказались Москва и Санкт-Петербург. Многие идеи будут обсуждать еще и в мэрии Казани для решения актуальных задач.
Победителем хакатона стала команда «Город мечты». Она получила 400 тысяч рублей. На втором месте оказался devnull и на третьем — «Все свои, никаких левых». Победителей наградил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.
Напомним, в столице Татарстана 24 августа стартовал хакатон Kazan Digital Transformation 2024. Мероприятия прошло в пространстве «Точка кипения» в казанском ИТ-парке.