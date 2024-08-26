В Правительстве Приморья новые серьезные назначения

Владимир Малюшицкий будет курировать деятельность министерств ЖКХ и энергетики, в также агентство по тарифам и государственной жилищной политики. Под его контролем будет ремонт жилья, систем водоснабжения и теплосетей. Кроме того, от чиновника ждут улучшения работы с управляющими компаниями и решение вопроса по вывозу отходов.