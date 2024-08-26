В Правительстве Приморья новые серьезные назначения

Новым заместителем председателя Правительства Приморья назначен Владимир Малюшицкий. Об этом 26 августа объявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Нового зампреда официально представили руководителям краевых ведомств и муниципалитетов.
Владимир Малюшицкий будет курировать деятельность министерств ЖКХ и энергетики, в также агентство по тарифам и государственной жилищной политики. Под его контролем будет ремонт жилья, систем водоснабжения и теплосетей. Кроме того, от чиновника ждут улучшения работы с управляющими компаниями и решение вопроса по вывозу отходов.
У нового зампреда большой опыт в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Малюшицкий с сентября 2021 года являлся главой КГУП «Примтеплоэнерго», когда предприятие переживало трудные времена, и вывел его из кризиса.
Владимир Малюшицкий имеет два высших образования и звание майора запаса.
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