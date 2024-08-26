Прямая линия с губернатором Ростовской области состоится 5 сентября

Транслировать прямую линию с губернатором 5 сентября в 17:00 будут телеканалы «Россия 24» «ОТР», «Дон 24» и «Первый Ростовский» и радиостанция «ФМ-на Дону». Кроме того, прямую трансляция программы можно будет посмотреть на сайте правительства Ростовской области www.donland.ru, на сайтах СМИ — информационного агентства «Дон 24» don24.ru и государственной телерадиокомпании «ДонТР» dontr.ru. Предусмотрена трансляция и в соцсети «ВКонтакте» на странице правительства Ростовской области.
Василий Голубев в прямом эфире будет отвечать на вопросы дончан.
Задать свой вопрос можно на сайте правительства Ростовской области www.donland.ru. Заполнив форму на сайте, можно будет направить текстовое сообщение, а также прикрепить фото или видео по теме.
Вопросы принимаются, начиная с 10:00 26 августа и вплоть до окончания программы 5 сентября. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы во время прямого эфира.
5 сентября, с 17:00, во время эфира «Прямой линии с Василием Голубевым», можно будет задать вопрос, позвонив по многоканальному телефону в Ростове-на-Дону (863)201−70−44 либо отправив сообщение в Telegram на номер 8−900−120−01−20 (ВНИМАНИЕ! К рассмотрению будут приняты только те сообщения, которые будут содержать ФИО, адрес обратившегося и суть вопроса).