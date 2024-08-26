Прямая линия с губернатором Ростовской области состоится 5 сентября

5 сентября, с 17:00, во время эфира «Прямой линии с Василием Голубевым», можно будет задать вопрос, позвонив по многоканальному телефону в Ростове-на-Дону (863)201−70−44 либо отправив сообщение в Telegram на номер 8−900−120−01−20 (ВНИМАНИЕ! К рассмотрению будут приняты только те сообщения, которые будут содержать ФИО, адрес обратившегося и суть вопроса).