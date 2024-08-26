Нижегородцы доставили гуманитарный груз в Курскую область

«Нижегородцы привезли курянам более 20 тонн гумпомощи, все самое необходимое: бытовую технику, средства гигиены, постельные принадлежности. Всем спасибо за поддержку. Нижегородская область работала, работает и будет работать в этом направлении. Помогаем. Нас там очень ждут», — отметил Александр Тумашов.