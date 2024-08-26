Нижегородцы доставили гуманитарный груз в Курскую область

Очередной гуманитарный груз доставили нижегородцы в Курскую область.
Как рассказал корреспонденту радио «Комсомольская правда Нижний Новгород» командир гумконвоя Александр Тумашов, огромную помощь в сборе груза для жителей Курской области оказало правительство Нижегородской области, Дом народного единства, Ассамблея народов России Нижегородской области, Совет ветеранов и нижегородское региональное отделение партии «Единая Россия».
«Нижегородцы привезли курянам более 20 тонн гумпомощи, все самое необходимое: бытовую технику, средства гигиены, постельные принадлежности. Всем спасибо за поддержку. Нижегородская область работала, работает и будет работать в этом направлении. Помогаем. Нас там очень ждут», — отметил Александр Тумашов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что гуманитарную помощь жителям Курской области отправили из Дзержинска.
Людмила Маслова.