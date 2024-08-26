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Нижегородцы доставили гуманитарный груз в Курскую область

Нижегородцы привезли курянам более 20 тонн гумпомощи.

Очередной гуманитарный груз доставили нижегородцы в Курскую область.

Как рассказал корреспонденту радио «Комсомольская правда Нижний Новгород» командир гумконвоя Александр Тумашов, огромную помощь в сборе груза для жителей Курской области оказало правительство Нижегородской области, Дом народного единства, Ассамблея народов России Нижегородской области, Совет ветеранов и нижегородское региональное отделение партии «Единая Россия».

«Нижегородцы привезли курянам более 20 тонн гумпомощи, все самое необходимое: бытовую технику, средства гигиены, постельные принадлежности. Всем спасибо за поддержку. Нижегородская область работала, работает и будет работать в этом направлении. Помогаем. Нас там очень ждут», — отметил Александр Тумашов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что гуманитарную помощь жителям Курской области отправили из Дзержинска.

Людмила Маслова.