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Новые льготы для участников СВО хотят ввести в Иркутской области

Участники СВО и их семьи смогут воспользоваться льготами на посещение спортобъектов.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внёс в Законодательное Собрание региона законопроект, который предусматривает льготное посещение объектов спорта для участников специальной военной операции и их семей. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

"Сегодня важно оказывать всестороннюю помощь участникам СВО и их семьям, поэтому в регионе уже действует целый комплекс мер поддержки. Вопрос о внесении изменений будет рассмотрен на ближайшей сессии Законодательного Собрания региона, которая пройдет в сентябре, — прокомментировал губернатор.

Льготами на посещение спортзалов, бассейнов, волейбольных площадок и других спортивных объектов смогут воспользоваться военнослужащие, у которых есть статус ветеранов боевых действий, а также семьи, чьи родные погибли на передовой. Порядок предоставления льгот регулируется областными государственными учреждениями.

Напомним, что в регионе право на льготное посещение есть у детей из многодетных и малообеспеченных семей, сирот, а также инвалидов и пенсионеров.