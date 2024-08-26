Новые льготы для участников СВО хотят ввести в Иркутской области

"Сегодня важно оказывать всестороннюю помощь участникам СВО и их семьям, поэтому в регионе уже действует целый комплекс мер поддержки. Вопрос о внесении изменений будет рассмотрен на ближайшей сессии Законодательного Собрания региона, которая пройдет в сентябре, — прокомментировал губернатор.