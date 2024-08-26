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МИД РФ: визит Гросси на Курскую АЭС находится на финальной стадии проработки

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС и в город Курчатов находится на финальной стадии проработки. Об этом ТАСС сообщили в МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«На финальной стадии проработки находится визит генерального директора МАГАТЭ Гросси на Курскую АЭС и в город атомщиков Курчатов, являющийся спутником атомной станции», — отметили в дипведомстве.

Ранее глава МАГАТЭ назвал очень серьезным риск повреждения Курской АЭС из-за действий ВСУ. Он заявил о планах посетить электростанцию, чтобы побеседовать с ее руководством и определить, совершались ли против нее атаки. Также Гросси сообщил, что намерен после Курской области посетить Киев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала попытку киевского режима атаковать дроном-камикадзе Курскую АЭС актом ядерного терроризма, который требует незамедлительной реакции МАГАТЭ.

энергетика