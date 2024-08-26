МИД РФ: визит Гросси на Курскую АЭС находится на финальной стадии проработки

Ранее глава МАГАТЭ назвал очень серьезным риск повреждения Курской АЭС из-за действий ВСУ. Он заявил о планах посетить электростанцию, чтобы побеседовать с ее руководством и определить, совершались ли против нее атаки. Также Гросси сообщил, что намерен после Курской области посетить Киев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала попытку киевского режима атаковать дроном-камикадзе Курскую АЭС актом ядерного терроризма, который требует незамедлительной реакции МАГАТЭ.