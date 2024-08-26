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Песков пообещал ответ РФ на враждебные действия ВСУ в Курской области

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Враждебные действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе в Курской области, не останутся без ответа, он обязательно будет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Представителя Кремля попросили прокомментировать слова посла РФ в США Анатолия Антонова о том, что руководство России приняло решение об ответе на вылазку ВСУ в Курской области.

Здесь речь не идет об отдельном решении. Разумеется, подобные враждебные действия не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС РФ, в 28 регионах страны работает 197 пунктов временного размещения. В них находятся более 11,5 тыс. человек, в том числе свыше 3,5 тыс. детей.

По информации Минобороны России, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 5 800 военнослужащих и 72 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Песков Дмитрий