Песков пообещал ответ РФ на враждебные действия ВСУ в Курской области

Представителя Кремля попросили прокомментировать слова посла РФ в США Анатолия Антонова о том, что руководство России приняло решение об ответе на вылазку ВСУ в Курской области.
Здесь речь не идет об отдельном решении. Разумеется, подобные враждебные действия не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС РФ, в 28 регионах страны работает 197 пунктов временного размещения. В них находятся более 11,5 тыс. человек, в том числе свыше 3,5 тыс. детей.
По информации Минобороны России, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 5 800 военнослужащих и 72 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.