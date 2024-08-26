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Задержание Дурова и ответ на действия ВСУ в Курской области. Темы брифинга Пескова

Задержание сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции, возможность переговоров с Киевом и ответ на действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин 26 августа провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Главы государств обсудили двустороннее взаимодействие с акцентом на сотрудничество по вопросам энергетики.

Контакты Путина и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который может посетить Курскую АЭС, пока не планируются.

Об ответе на действия ВСУ в Курской области

Путин уделяет особое внимание данным о ходе специальной военной операции от непосредственных участников боевых действий: «Президент уделяет приоритетное внимание получению данных и информации от тех, кто непосредственно на поле занимается вопросами ведения специальной военной операции».

Враждебные действия ВСУ, в том числе в Курской области, не останутся без ответа, он «обязательно будет».

О возможности переговоров с Украиной

Никаких конфиденциальных контактов между Москвой и Киевом о прекращении атак на украинскую энергетическую инфраструктуру не было.

Тема российско-украинских переговоров «изрядно потеряла свою актуальность».

О задержании Дурова

Кремль не знает, в чем конкретно обвиняется Дуров: «Мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счет».

«Давайте дождемся, когда обвинения будут озвучены, если они будут озвучены, если до этого дойдет. После этого уже можно будет делать какие-то предварительные выводы».

Путин не встречался с Дуровым в Баку.

Песков Дмитрий