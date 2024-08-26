Задержание Дурова и ответ на действия ВСУ в Курской области. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин 26 августа провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Главы государств обсудили двустороннее взаимодействие с акцентом на сотрудничество по вопросам энергетики.
Контакты Путина и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который может посетить Курскую АЭС, пока не планируются.
Об ответе на действия ВСУ в Курской области
Путин уделяет особое внимание данным о ходе специальной военной операции от непосредственных участников боевых действий: «Президент уделяет приоритетное внимание получению данных и информации от тех, кто непосредственно на поле занимается вопросами ведения специальной военной операции».
Враждебные действия ВСУ, в том числе в Курской области, не останутся без ответа, он «обязательно будет».
О возможности переговоров с Украиной
Никаких конфиденциальных контактов между Москвой и Киевом о прекращении атак на украинскую энергетическую инфраструктуру не было.
Тема российско-украинских переговоров «изрядно потеряла свою актуальность».
О задержании Дурова
Кремль не знает, в чем конкретно обвиняется Дуров: «Мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счет».
«Давайте дождемся, когда обвинения будут озвучены, если они будут озвучены, если до этого дойдет. После этого уже можно будет делать какие-то предварительные выводы».
Путин не встречался с Дуровым в Баку.