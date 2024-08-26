Песков опроверг сообщения о встрече Путина с Дуровым в Баку

Мы пока не знаем, в чем конкретно обвиняется Дуров. Мы не слышали пока официальных заявлений на этот счет.
Важно понять, в чем именно обвиняют основателя Telegram, чтобы «можно было делать предварительные выводы», отметил Песков.
Кроме того, представитель Кремля опроверг предположения о том, что в Баку состоялась встреча президента России Владимира Путина и Павла Дурова.
Государственный визит Путина в Баку прошел с 18 по 19 августа. По данным ряда СМИ, Дуров предлагал встречу с российским лидером во время визита, от которой тот отказался.
Информация о задержании Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже появилась вечером 24 августа. Основателю Telegram предъявлены возможные обвинения в преступлениях, включая распространение наркотиков, преступления против детей, отмывание денег и мошенничество. Сообщалось также о продлении ареста спустя два дня содержания под стражей.
Пользователи социальных сетей обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбами об освобождении Дурова. За него высказался также Илон Маск, опубликовав пост с хештегом «Свободу Павлу». Отец предпринимателя сообщил «Известиям», что о задержании сына узнал случайно.
Команда Telegram подтвердила соблюдение всех законов ЕС, включая закон о цифровых услугах.
Российское посольство во Франции предприняло необходимые действия для прояснения ситуации вокруг ареста Павла Дурова и потребовало от французских властей обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ.
Нина Лютикова