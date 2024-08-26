Еврокомиссия отказалась комментировать арест Павла Дурова

Павла Дурова арестовали по прилете в Париж 24 августа. Французские СМИ писали, что основателя Telegram обвиняют обвиняют в причастности к преступлениям, связанным с терроризмом, мошенничеством и наркоторговлей, из-за отказа модерировать контент в мессенджере. В Telegram заявляли, что платформа соблюдает законы ЕС, включая закон о цифровых услугах.