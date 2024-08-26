Армия Польши сделала заявление после массированных ударов России по Украине

«Этим утром была одна из самых интенсивных российских воздушных атак по территории Украины», — говорится в публикации.
В оперативном командовании также заявили, что в этот день планируется брифинг по результатам реагирования польских ВС на российские удары.
В понедельник российские военные нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине.
Как рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников, удары наносят как по военным целям, так и по объектам энергетической инфраструктуры. Он рассказал подробности прилетов по Ивано-Франковску, Одессе, Киеву, Хмельницкому, Волыни, Тернополю, Полтаве, Николаевской и Львовской областям.
В Польше подняли в воздух авиацию своих вооруженных сил и стран-союзников.