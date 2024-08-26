В ЧВК «Вагнер» ответили на заявления Киева об угрозе у границы Белоруссии

По его словам, в конце июня — начале июля, когда шла подготовка к параду в Минске на День независимости и в связи с этим в страну в том числе из России переместились летательные аппараты и подразделения сухопутных войск, ВСУ начали перебрасывать военных в ответ. Белоруссия после этого дополнительно направила к границе «почти треть армии». Позже Минск связался с Киевом и объяснил, что у Белоруссии и России нет цели атаковать Украину с направления Гомеля, и Киев убрал дополнительные силы, заявил Лукашенко. В то же время те силы, что были размещены на границе 2,5 года назад, там остались с обеих сторон. Как пояснил Лукашенко, полностью отвести войска «подобно смерти», «война идет».